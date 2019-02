Welsh Stamboek maakt zich op voor Centrale hengstenkeuring

De Centrale Hengstenkeuring bij het Welsh Stamboek is van start gegaan. Vandaag komen 114 nieuw te keuren hengsten in de baan voor de eerste bezichtiging. Op zaterdag is de tweede bezichtiging en ook de beurt aan de stamboekhengsten. Fronarth Defoe was vorig jaar Algemeen Dagkampioen en komt in Ermelo zijn titel verdedigen. “Hij is weer in topvorm”, aldus zijn eigenaar Maarten Koele van Stoeterij Turfhorst.

Het programma is vanochtend begonnen om 8.30 uur met de sectie B-hengsten (vijf groepen), gevolgd door de sectie A-hengsten (vier groepen). Voor de middagpauze was het tijd voor twee sectie C-hengsten en vier Welsh Cob-hengsten. Om 13.00 uur gevolgd door de driejarige Welsh Partbred-hengsten en de nieuw te keuren NWR-hengsten (vijf groepen). De beoordeling van de doorverwezen hengsten op de harde bodem is van start gegaan om 13.00 uur.

Zaterdag 9 februari start het programma om 8.30 uur. Het eerste uur staat in het teken van de stamboekhengsten in de secties B, A, C en D. Daarna is het de beurt aan de WPBR en NWR stamboekhengsten.

NWR-kampioenschap

Zaterdag begint het NWR-kampioenschap om 10.20 uur. Jonker’s Jayden, sectiekampioen en reserve dagkampioen van 2018, verdedigt dan zijn titel. Daarnaast zijn vier zonen van hem te zien in de derde bezichtiging. Ook de concurrentie is aanwezig. De ‘Hengst met Beste Draf 2018’, Furioso V.H. Enkershof en Liandro, de verrichtingstopper 2018, komen zaterdag in de baan. Daarna vindt de tweede bezichtiging van doorverwezen sectie B-hengsten en het sectie B-kampioenschap plaats.

Fokker van het jaar

Ook wordt zaterdag de Fokker van het Jaar gehuldigd. Het afgelopen jaar was deze titel in handen van Ronald Vrolijken van Stal Coelenhage. Om 13.00 uur zijn er drie zadelrubrieken met in de eerste rubriek de nieuwe NWR-stamboekhengsten. Daarna is de huldiging van de nieuwe predicaathengsten en een monsterknechten-race.

Kampioenschap

Om 14.05 uur is de tweede bezichtiging van de sectie A-hengsten, gevolgd door het kampioenschap. Daarna is het de beurt aan de Welshpony’s van Cob-type (sectie C) en en de Welsh Cobs. Er wordt begonnen met de tweede bezichtiging, gevolgd door het kampioenschap. Fronarth Defoe is grote kanshebber in de sectie C en Shamrocklake Oliver Twist komt zijn titel verdedigen in de sectie D.

Na de tweede bezichtiging gaat het programma verder met het WPBR-kampioenschap. Hier doet onder meer de kampioen van vorig jaar, Beukenoord’s Arena, een gooi naar de titel gevolgd door de tweede bezichtiging van de NWR-hengsten. De jury kiest uit de drie aangewezen hengsten drie subliem dravende hengsten, waarbij het publiek uiteindelijk beslist welke hengst naar huis gaat met de titel Hengst met de Beste Draf 2019’.

Programma

Bron: nwpcs.nl