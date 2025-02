Ben Platzer benoemd tot erelid van het NWPCS

Afgelopen weekend werd Ben Platzer op de Centrale Hengstenkeuring van het NWPCS benoemd tot erelid. Platzer maakt al sinds1976 deel uit van het NWPCS en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een enthousiaste fokker en liefhebber tot een ware steunpilaar binnen het stamboek.

Zijn betrokkenheid en uitgebreide kennis kwamen op verschillende niveaus tot uiting: in de veulen- en fokkerijcommissie, binnen het jurycorps en als lid van het bestuur. In moeilijke tijden, zoals in 2017 toen turbulentie het stamboek teisterde, toonde Platzer zijn leiderschap en hielp hij het schip weer op koers te brengen. Ook in 2020, tijdens de CHK, trad hij aan als ad-interim voorzitter van het jurycorps en leidde hij het team met zowel visie als humor.

Bron: NWPCS