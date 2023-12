Ben Platzer over Welsh Verrichtingsonderzoek 2023: ‘Niet het vele is goed, maar het goede is veel!’

Het Verrichtingsonderzoek voor de NWR en Partbred hengsten is afgelopen zaterdag afgerond met een prima resultaat voor drie hengsten. Verrichtingstopper is geworden Coelenhage’s Chaplin: hij verdiende een totaalscore van 61 punten.

Opvallend is het hoge cijfer dat alle hengsten voor hun karakter hebben gekregen: twee keer een 9.0 en één keer zelfs een 9,5. Daarnaast zijn de stokmaten passend bij de huidige merriepopulatie: twee hengsten zijn op 1.44m gemeten en een hengst op 1.46m.

Coelenhage’s Chaplin

Naast een uitstekend karakter en stalgedrag wordt de verrichtingstopper geroemd om zijn goede basisgangen en zijn aanleg voor de dressuur. Deze hengst heeft als vader de elite prestatie hengst Leuns Veld’s Lord. Hij is gefokt door R.H.J. Vrolijken en in eigendom van Stoeterij Turfhorst.

A New Story

A New Story is een imponerende hengst met een prachtige zelfhouding. Hij heeft bijzonder veel aanleg voor de dressuur en zijn totaalscore is 57 punten. Voor het vaderschap van deze A New Story tekent de sporthengst Jonkers’ Jayden. W. Venema staat te boek als fokker en hij is in eigendom van Vink Horses.

Veenstra’s Popcorn

Een zeer betrouwbare en meewerkende hengst is Veenstra’s Popcorn: hij scoorde voor zijn karakter zelfs een 9,5. Zijn totaalscore is 55,5 punten. Het grootste talent van Popcorn ligt in het springparcours: hij combineert inzet met een zeer goede techniek en natuurlijke aanleg. Ook deze hengst heeft als vader de elite prestatie hengst Leuns Veld’s Lord. Fokker en eigenaar is E. Veenstra.

Bron: Persbericht