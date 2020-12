Brexit: Lijst fokorganen in Groot-Brittannië gepubliceerd

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn op dit onderdeel afgerond en alle Britse stamboeken zullen per 1 januari 2021 op deze lijst van fokorganen in derde landen gezet worden. De lijst is inmiddels gepubliceerd op de website van de Europese Commissie.

Dit betekent bijvoorbeeld voor de Welsh pony’s en Cob’s die bij de Welsh Pony and Cob Society (WPCS) zijn geregistreerd en voorzien zijn van een Brits paspoort (met bijgevoegd het zoötechnisch certificaat deel II) ook in de toekomst kunnen worden overgeschreven van het Britse stamboek WPCS naar de hoofdsectie van het NWPCS.

Veel onbekend

Behalve de lijst met fokorganen in derde landen is er nog niet veel bekend over de gevolgen van de Brexit voor de paardenfokkerij.

Bron: Horses.nl/NWPCS/Europese Commissie