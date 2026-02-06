Centrale Hengstenkeuring NWPCS: Uitslag eerste bezichtiging

Vandaag vond op de Delta Manege in IJsselmuiden de eerste bezichtiging van de Centrale Hengstenkeuring van het NWPCS plaats. Morgen, tijdens de tweede bezichtiging, wordt bekendgemaakt welke hengsten ingeschreven zullen worden als stamboekhengst of aangewezen voor een verrichtingsonderzoek (NWR). Daarnaast zullen onder andere de reeds goedgekeurde hengsten in de baan verschijnen, wordt de Fokker van het Jaar bekendgemaakt en worden hengsten onder het zadel of aangespannen gereden. Tevens worden de nieuwe predicaathengsten bekendgemaakt en vinden de sectie- en dagkampioenschappen plaats.
Programma
Deelnemerslijst
Livestream
Hieronder vindt u een overzicht van de hengsten die volgens berichtgeving van het stamboek zijn doorverwezen naar de tweede bezichtiging.
Sectie A
Groep 1
1. Bluedyfas Nigel – 2e bezichtiging
2. High Flown’s Avastar
3. Excellent’s My Golden Dream
4. Cordial’s Carlos – 2e bezichtiging
5. Oskar K
6. Sir Salazar SV
Groep 2
7. Silverlinde Esteban Runar – 2e bezichtiging
8. Airborne Thunderbird – 2e bezichtiging
9. Van Der Walhoeve Nacho
10. Turfhorst Hamilton
11. Paaskamp’s Lakei
12. Spoorzicht’s Chesterfield – 2e bezichtiging
Groep 3
13. Paaskamp’s Zoutelande – 2e bezichtiging
14. Altingshof Levi Logan – 2e bezichtiging
15. Shamrock Jello Huskey – 2e bezichtiging
16. Brynseion Seren Ioan – 2e bezichtiging
17. Valbeere
18. Ysselvliedt’s Nidal – 2e bezichtiging
4 jaar en oudere
19. Vechtzicht Hyllus – afwezig
20. Ysselvliedt’s Heyburn-Lake – 2e bezichtiging
21. Springbourne Chorister – 2e bezichtiging
22. Uiterwaardens Escamillo – afwezig
23. Friars Pavarotti – 2e bezichtiging
24. Penboeth Toff – 2e bezichtiging
25. Vechtzicht Cariddi – 2e bezichtiging
26. Ysselvliedt’s Salvatore – 2e bezichtiging
27. Singelwoud’s Revelation – 2e bezichtiging
Sectie C
3 jarige
28. Rhydeilian Dundee – 2e bezichtiging
4 jaar en oudere
29. Synod Recall Again – 2e bezichtiging
Sectie D
3 jarige
30. DrentscheAa Cappuchino Flynn
4 jaar en oudere
31. Taraco Firecracker – 2e bezichtiging
32. Danaway Cream Boy – 2e bezichtiging
33. Sweetrivers Picasso – 2e bezichtiging
NWR
Groep 1
34. Heide’s Berg Aslan
35. Elmohoeve’s Jazz
36. Caroliehoeves Pasquo – afwezig
37. Spoorzicht’s Mistral – 2e bezichtiging
38. Orchard Gamechanger
39. Westerhuis Yellow King – 2e bezichtiging
Groep 2
40. Heimolen’s Showtime – afgemeld
41. Roosdonckens Mylo – afgemeld
42. Vegelin Mariposa – 2e bezichtiging
43. Veenstra’s Tiktok – 2e bezichtiging
44. QB’s Elvis
45. Kolstein’s Nelson – 2e bezichtiging
46. Nijebert’s Marcel
Groep 3
47. Kolstein’s Nero – 2e bezichtiging
48. Bekelaar’s Vodka Lime – 2e bezichtiging
49. Charles – 2e bezichtiging
50. Sloot’s Sir Caesar – 2e bezichtiging
51. Amalia’s Henkie
52. Aglaya’s Salerno
Groep 4
53. Spoorzicht’s Johnson – 2e bezichtiging
54. Olaf – afwezig
55. Amalia’s Siem – 2e bezichtiging
56. Zelders Zepter
57. Brouwershaven Adonis
58. Arkelshof Black Edition – 2e bezichtiging
59. Yadew Ygrek – 2e bezichtiging
Sectie B
Groep 1
60. Rondo’s Calypso – 2e bezichtiging
61. Picardthoeve’s Henkie
62. Floris Boslust – afgemeld
63. Dairo H
64. Margriet Hoeve’s Nalwin – 2e bezichtiging
65. Rocco – 2e bezichtiging
Groep 2
66. Wildzang’s Day Dreamer
67. Prince Shooter v d Eikenhoeve – 2e bezichtiging
68. Novella’s Magic Merlin
69. ’t Hogelands Jasper
70. Vosco’s Lord Byron
71. Ysselvliedt’s Master Golddigger – 2e bezichtiging
Groep 3
72. Parallels Allegro – 2e bezichtiging
73. O’Fields Rocking Boogiewoogie – afgemeld
74. Oltewolde Dion
75. Spring Star’s Kjento
76. Ricardo van de Gaweg – 2e bezichtiging
Groep 4
77. Wildzang’s Gala’s Don Juan – 2e bezichtiging
78. Feerwerder Seren Power
79. Tijd Vlijts Ginseng – 2e bezichtiging
80. Zarido Prins Armin
81. Hoekhorst Jordan – 2e bezichtiging
82. Oldenzijlster Nelson – 2e bezichtiging
4 jaar en oudere
83. Feerwerder Seren Louis
84. Balvenie – 2e bezichtiging
85. ’t Hogelands Ivar
86. Ängvaktarns Gold Card
87. Bloemendaal Surprise – 2e bezichtiging
WPBR
Groep 1
88. Rolo’s Hero
89. Hania’s Denzel – 2e bezichtiging
90. Bijsterhof Duke
91. Trucious Thor A.T. – 2e bezichtiging
92. Hilakkers Veni Vidi Vici
93. Loopzicht’s King Charles
94. Coelenhage’s Harley – 2e bezichtiging
Groep 2
95. Heide’s Berg Uzo – 2e bezichtiging
96. Hero – 2e bezichtiging
97. Amalia’s Bon’A Parte – 2e bezichtiging
98. WM Duvernay – vrijwillig baan verlaten
99. Van De Valk HD – afgemeld
100. Hunzeheerds Jacks Sparrow – afgemeld
Groep 3
101. Nieuwmoed’s Mr. Oliver
102. Castenrayseweg’s Maserati WNE – 2e bezichtiging
103. Joe
104. Reitland’s Great Gatsby – 2e bezichtiging
105. Maybach WNE – 2e bezichtiging
106. Numéros Dos
Groep 4
107. Hulst Magnífico – nakeuring
108. Droomland
109. Gold4ever van de Ponderosahoeve – 2e bezichtiging
110. Vierwindstreken Wilmer – 2e bezichtiging
111. Gaetano Oro – afgemeld
112. Wünderbar FN – 2e bezichtiging
Alle uitslagen zijn onder voorbehoud.
Bron: NWPCS