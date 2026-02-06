Centrale Hengstenkeuring NWPCS: Uitslag eerste bezichtiging

Vandaag vond op de Delta Manege in IJsselmuiden de eerste bezichtiging van de Centrale Hengstenkeuring van het NWPCS plaats. Morgen, tijdens de tweede bezichtiging, wordt bekendgemaakt welke hengsten ingeschreven zullen worden als stamboekhengst of aangewezen voor een verrichtingsonderzoek (NWR). Daarnaast zullen onder andere de reeds goedgekeurde hengsten in de baan verschijnen, wordt de Fokker van het Jaar bekendgemaakt en worden hengsten onder het zadel of aangespannen gereden. Tevens worden de nieuwe predicaathengsten bekendgemaakt en vinden de sectie- en dagkampioenschappen plaats.