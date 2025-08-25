CK NWPCS: Dagkampioenschap voor Parallels Alenka

Afgelopen zaterdag vond in Houten de centrale keuring van het NWPCS plaats. Het programma bood volop hoogtepunten, met fraaie presentaties en opvallende pony’s die stuk voor stuk hun beste beentje voorzetten. Het dagkampioenschap werd gewonnen door Parallels Alenka en reserve kampioen werd Bekelaar’s Valentina.
Sectie A
Sectiekampioen: Singels Catwynn
Reserve: Sunstars Holiday
Veulen
Kampioen: Zijngehoeve Victoria
Reserve: Oostdijk’s Ceridwen Melian
Jeugd
Kampioen: Challenge Sparkling La Clé
Reserve: Uiterwaardens Hazel-Fleur
Volwassen
Kampioen: Singels Catwynn
Reserve: Abervalley Clever Caily
Beste 3 jarige: Sunstars Holiday
Beste ruin: Excellent’s Kind of Magic
Sectie B
Sectiekampioen: Parallels Alenka
Reserve: Kulltorps Timjan
Veulen
Kampioen: Wildzang’s Time Master
Reserve: Stella’s Prada
Jeugd
Kampioen: Parallels Alenka
Reserve: Woldbergs Fiorenza
Volwassen
Kampioen: Kulltorps Timjan
Reserve: Rondo’s April
Beste 3 jarige: Maarlen’s Rosemae
Beste ruin: Wildzang’s Hazy Pharaoh
Sectie C
Sectiekampioen: Windmill Telyn
Reserve: Turfhorst Celeste
Veulen
Kampioen: Blodwyn Tia Maria
Reserve: Shamrock Elvis Presley
Jeugd
Kampioen: Noaberhoeve Glamour Girl
Reserve: Shamrock Rowenta
Volwassen
Kampioen: Windmill Telyn
Reserve: Turfhorst Celeste
Sectie D
Sectiekampioen: Selehem’s Chocolate Martini
Reserve: Selehem’s Carribean Cocktail
Veulen
Kampioen: Selehem’s Chocolate Martini
Reserve: Gin Tonic WN
Jeugd
Kampioen: Nesse’s Phoebe
Volwassen
Kampioen: Selehem’s Carribean Cocktail
Reserve: Brenhines Filippa Ffion
Beste 3 jarige: DrentscheAa Alexia
NWR
Sectiekampioen: Bekelaar’s Valentina
Reserve: Favorite Story MV
Veulen
Kampioen: Favorite Story MV
Reserve: Viënne van de Vogelweide
Jeugd
Kampioen: Madam’s Miss Mette
Volwassen
Kampioen: Turfhorst Larone
Reserve: CS Horses Chanel no. 3
Beste 3 jarige: Bekelaar’s Valentina
WPBR
Sectiekampioen: Spoorzicht’s Queen Victoria
Reserve: Vpower Hailey
Veulen
Kampioen: Melantho’s Blush
Reserve: Flying King
Jeugd
Kampioen: Aroshoeve’s Feingolds Rosalynn
Reserve: Aroshoeve’s Weissgolds Raviah
Volwassen
Kampioen: Vpower Hailey
Reserve: Cindy TG
Beste 3 jarige: Spoorzicht’s Queen Victoria
Overige rubrieken
Beste ruin: Wildzang’s Hazy Pharaoh
Jonge voorbrengers
Kampioen: Hendrik de Jongh met Heathpark Philomena
Reserve: Bas Sloof met Heidepeel’s Constantijn
Gebruiksrubrieken
Kampioen: Benthe Dijkstra met Meedenblik Paige
Reserve: Benthe Dijkstra met Meedenblik Paige
Bron: NWPCS