CK NWPCS: Dagkampioenschap voor Parallels Alenka

Petra Trommelen
CK NWPCS: Dagkampioenschap voor Parallels Alenka featured image

Afgelopen zaterdag vond in Houten de centrale keuring van het NWPCS plaats. Het programma bood volop hoogtepunten, met fraaie presentaties en opvallende pony’s die stuk voor stuk hun beste beentje voorzetten. Het dagkampioenschap werd gewonnen door Parallels Alenka en reserve kampioen werd Bekelaar’s Valentina.

Door Petra Trommelen

Sectie A

Sectiekampioen: Singels Catwynn
Reserve: Sunstars Holiday

Veulen
Kampioen: Zijngehoeve Victoria
Reserve: Oostdijk’s Ceridwen Melian

Jeugd
Kampioen: Challenge Sparkling La Clé
Reserve: Uiterwaardens Hazel-Fleur

Volwassen
Kampioen: Singels Catwynn
Reserve: Abervalley Clever Caily

Beste 3 jarige: Sunstars Holiday
Beste ruin: Excellent’s Kind of Magic

Sectie B

Sectiekampioen: Parallels Alenka
Reserve: Kulltorps Timjan

Veulen
Kampioen: Wildzang’s Time Master
Reserve: Stella’s Prada

Jeugd
Kampioen: Parallels Alenka
Reserve: Woldbergs Fiorenza

Volwassen
Kampioen: Kulltorps Timjan
Reserve: Rondo’s April

Beste 3 jarige: Maarlen’s Rosemae
Beste ruin: Wildzang’s Hazy Pharaoh

Sectie C

Sectiekampioen: Windmill Telyn
Reserve: Turfhorst Celeste

Veulen
Kampioen: Blodwyn Tia Maria
Reserve: Shamrock Elvis Presley

Jeugd
Kampioen: Noaberhoeve Glamour Girl
Reserve: Shamrock Rowenta

Volwassen
Kampioen: Windmill Telyn
Reserve: Turfhorst Celeste

Sectie D

Sectiekampioen: Selehem’s Chocolate Martini
Reserve: Selehem’s Carribean Cocktail

Veulen
Kampioen: Selehem’s Chocolate Martini
Reserve: Gin Tonic WN

Jeugd
Kampioen: Nesse’s Phoebe

Volwassen
Kampioen: Selehem’s Carribean Cocktail
Reserve: Brenhines Filippa Ffion

Beste 3 jarige: DrentscheAa Alexia

NWR

Sectiekampioen: Bekelaar’s Valentina
Reserve: Favorite Story MV

Veulen
Kampioen: Favorite Story MV
Reserve: Viënne van de Vogelweide

Jeugd
Kampioen: Madam’s Miss Mette

Volwassen
Kampioen: Turfhorst Larone
Reserve: CS Horses Chanel no. 3

Beste 3 jarige: Bekelaar’s Valentina

WPBR

Sectiekampioen: Spoorzicht’s Queen Victoria
Reserve: Vpower Hailey

Veulen
Kampioen: Melantho’s Blush
Reserve: Flying King

Jeugd
Kampioen: Aroshoeve’s Feingolds Rosalynn
Reserve: Aroshoeve’s Weissgolds Raviah

Volwassen
Kampioen: Vpower Hailey
Reserve: Cindy TG

Beste 3 jarige: Spoorzicht’s Queen Victoria

Overige rubrieken

Beste ruin: Wildzang’s Hazy Pharaoh

Jonge voorbrengers
Kampioen: Hendrik de Jongh met Heathpark Philomena
Reserve: Bas Sloof met Heidepeel’s Constantijn

Gebruiksrubrieken
Kampioen: Benthe Dijkstra met Meedenblik Paige
Reserve: Benthe Dijkstra met Meedenblik Paige

Uitslagen-CK-2025-Houten-1Downloaden

Bron: NWPCS

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like