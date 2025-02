Familie Flier uitgeroepen tot NWPCS ‘Fokker van het Jaar’

Op de centrale hengstenkeuring van het NWPCS in Ermelo is de familie Flier uitgeroepen tot 'Fokker van het Jaar'. Zij kregen de titel uitgereikt en daarmee werd hun uitzonderlijke inzet en passie voor de fokkerij in het zonnetje gezet.

Bij dit bijzondere moment werd duidelijk hoe de familie Flier met hun stal Rondo in IJsselmuiden het verschil maakt in de Welsh sectie B fokkerij. Hun indrukwekkende prestaties van de afgelopen jaren, waaronder vorig jaar het goedkeuren van drie eigen gefokte hengsten, getuigen van een enorme expertise en een diepgewortelde liefde voor het ras. Sinds de oprichting van Stal Rondo in 2003 heeft de familie keer op keer bewezen dat hun vakmanschap en toewijding verder reiken dan de cijfers alleen.

Passie, kennis en toewijding

Familie Flier is niet alleen bekend om de kwaliteit van hun hengsten, maar ook om hun enorme bijdrage aan de fokkerij. Hun historie, waarin al 18 hengsten goedgekeurd en 41 voorgesteld zijn in hun carrière, illustreert een leven vol passie, kennis en toewijding.

Onmisbare schakel

Maar het zijn niet alleen de resultaten die spreken; het enthousiasme en de bereidheid om collega’s te adviseren en te ondersteunen, maken hen tot een onmisbare schakel in de fokkerij. Met maar liefst 97 Rondo-veulens die al het levenslicht mochten zien, bewijst de familie dat hun fokkerij een verschil maakt.

Welverdiende titel

De centrale hengstenkeuring was dan ook het perfecte moment om stil te staan bij de blijvende impact van de familie Flier. In een goed gevulde Amaliahal werd hen dan ook met recht de titel van Fokker van het Jaar 2024 uitgereikt. Deze erkenning is een welverdiende titel voor hun inzet en een bevestiging van hun onmisbare rol in de fokkerij van de Welshpony.

Bron: NWPCS