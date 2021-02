Familie Morren NWPCS Fokker van het Jaar

NWPCS-voorzitter Piet Peters benoemde gisteren op de hengstenkeuring de familie Morren van Stal Woldberg tot Fokker van het Jaar.

De huldiging van de Fokker van het Jaar vond dit jaar plaats zonder publiek, maar ook zonder de Fokker van het Jaar zelf. De echte huldiging vindt dan ook op een later moment plaats.

Woldberg’s lijn

Kees Woldberg nam in 2003 de fokkerij over van zijn vader Chris Woldberg. Hij pakte de Woldberg’s lijn toen op met Woldberg’s-bloed bij zowel moeders, als vaders kant met Woldberg’s Polka en Casperhof’s Freddy. Later werd Boston Bonaparte belangrijk voor zijn fokkerij.

