Gehele hoofdbestuur NWPCS stapt op

Het rommelt opnieuw bij het NWPCS (Nederlands Welsh Pony en Cob-stamboek). Dat werd begin dit jaar al duidelijk toen de voorzitter van het jurycorps Elbert Koelewijn per direct opstapte. Hij had een verschil van inzicht met het hoofdbestuur en de ledenraad. Nu is het gehele hoofdbestuur opgestapt.

“Tijdens de ledenraadsvergadering van vrijdagavond 12 november ontstond een discussie over de nieuwe statuten en reglementen en het proces hiernaartoe. Het hoofdbestuur voelde zich in deze discussie onvoldoende gesteund en is daarom uit zichzelf opgestapt. De Ledenraad komt komende zondagavond opnieuw bijeen om de ontstane situatie te bespreken”, schrijft het NWPCS op haar website.

2016

Dit is niet de eerste keer dat het NWPCS ‘bestuurloos’ is. In november van 2016 werd het toenmalige bestuur afgezet.

Bron: NWPCS/Horses.nl