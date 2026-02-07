HK NWPCS: Vechtzicht Cariddi gekroond tot algemeen dagkampioen

De jaarlijkse Welsh-hengstenkeuring, dit jaar georganiseerd in Ijsselmuiden, is succesvol afgesloten. Vechtzicht Cariddi, sectie A-kampioen, werd uitgeroepen tot algemeen dagkampioen. De NWR-hengst Lincoln van den Hout behaalde de titel van algemeen reservekampioen. Onderstaand vindt u een overzicht van de uitslagen van vandaag.

Petra Trommelen Door

Sectie A

Groep 1

001. Bluedyfas Nigel – 1d

Groep 2

014. Altigshof Levi Logan – 1b, kampioenskeuring

015. Shamrock Jello Huskey – 1a, kampioenskeuring

016. Brynseion Seren Ioan – 1c

4 jaar en oudere hengsten

020. Ysselvliets Heyburn-Lake – 1e

021. Springbourne Chorister – 1d

023. Friars Pavarotti – 1g

024. Penboeth Toff – 1c

025. Vechtzicht Cariddi – 1a, kampioenskeuring

026. Ysselvliets Salvatore – 1b, kampioenskeuring

027. Singelwoud’s Revelation – 1f

4 jarige stamboekhengsten

137. Pengraig Niclas – 1b, kampioenskeuring

138. Labri’s King – 1a, kampioenskeuring

139. Meedenbliks Playboy – 1c

5 en 6 jarige stamboekhengsten

140. Knolton Tropicana – 1a, kampioenskeuring

141. Shamrocklake Royal Cornetto – 1c

142. Greenhills (Dk) Goliath – 1b, kampioenskeuring

Kampioen sectie A: 025 Vechtzicht Cariddi

Reserve Kampioen: 140 Knolton Tropicana

Sectie B-hengsten

Groep 1

060. Rondo’s Calypso – 1b, kampioenskeuring

064. Margriet Hoeve’s Nalwin – 1c

072. Parallels Allegro – 1a, kampioenskeuring

Groep 2

079. Tijd Vlijts Ginseng – 1f

081. Hoekhorst Jordan – 1d

082. Oldenzijlster Nelson – 1e

4 jaar en oudere hengsten

087. Bloemendaal Surprise – 1a, kampioenskeuring

5 en 6 jarige stamboekhengsten

126. Rondo’s Grandeur – 1a, kampioenskeuring

127. Karadoc De L’Aurore – 1b, kampioenskeuring

10 jaar en oudere stamboekhengsten

128. Wheemhoeve’s Marko – 1a, kampioenskeuring

Kampioen sectie B: 126 Rondo’s Grandeur

Reserve Kampioen: 072 Parallels Allegro

Sectie C- hengsten

3 jarige

028. Rhydeilian Dundee – 1a, kampioenskeuring

4 jaar en ouder

029. Synod Recall Again – 1a, kampioenskeuring

5 en 6 jarige stamboekhengsten

129. Rivervalley Euro Star -1a, kampioenskeuring

Kampioen sectie C: 129 Rivervalley Euro Star

Reserve Kampioen: 028 Rhydeilian Dundee

Sectie D-hengsten

031. Taraco Firecracker – 1c

032. Danaway Cream Boy 1a – kampioenskeuring

033. Sweetrivers Picasso 1b – kampioenskeuring

10 jaar en oudere stamboekhengsten

130. Ruska Ambrose – Afgemeld

Kampioen sectie D: 032 Danaway Cream Boy

Reserve Kampioen: 033 Sweetrivers Picasso

Gebruiksrubrieken

​​NWR- hengsten onder het zadel welke het verrichtingsonderzoek 2025 met succes hebben afgelegd en in het hoofdstamboek zijn ingeschreven in 2 groepen. (worden niet geplaatst)

143. Pierrot Van Den Hout

144. Spoorzicht’s Jersey

145. Meedenblik’s George – Afgemeld

147. Spoorzicht’s Manhattan

148. Kolstein’s Zhivago

149. Turfhorst Land Rover

150. Botic Van Den Hout

Dekhengsten onder het zadel kleine maat

151. Rondo’s Grandeur

​​Aangespannen dekhengsten welke in het hoofdstamboek zijn ingeschreven dubbelspan

152. Vosco’s Amir

153. Maarlen’s Romeo

Dekhengsten onder het zadel grote maat

154. Bijsterhof’s Coer Noble – 1a

155. Orchard Bellingcat – 1b

156. Passoa-W – Afgemeld

157. Hania’s Virgil -1c

Senior Handlers

159. Labri’s King met Henk Prins – 1e

160. Job met Rudi Elders – 2e

NWR- hengsten

Groep 1

037. Spoorzicht’s Mistral – Aangewezen

039. Westerhuis Yellow King – Aangewezen

043. Veenstra’s Tiktok – Aangewezen

047. Kolstein’s Nero – Aangewezen

Groep 2

048. Bekelaar’s Vodka Lime – Aangewezen

050. Sloot’s Sir Caesar – Aangewezen

055. Amalia’s Siem – Aangewezen

059. Yadew Ygrek – Aangewezen

4 jarige stamboekhengsten

113. Meedenblik’s George – Afgemeld

114. Pierrot Van Den Hout – 1f

115. Spoorzicht’s Jersey – 1a, kampioenskeuring

116. Kolstein’s Zhivago – 1c

118. Spoorzicht’s Manhattan – 1e

120. Turfhorst Land Rover – 1d

121. Botic Van Den Hout – 1b

5 en 6 jarige stamboekhengsten

122. Lincoln Van Den Hout – 1a, kampioenskeuring

123. Job – 1b, kampioenskeuring

7 t/m 9 jarige stamboekhengsten

125. Nieuwmoed’s Milord – Afgemeld

Hengst met de beste draf: 059

Kampioen NWR: 122 Lincoln van den Hout

Reserve Kampioen: 115 Spoorzicht’s Jersey

WPBR- hengsten

Groep 1

058. Arkelshof Black Edition – 1d

089. Hania’s Denzel – 1b, kampioenskeuring

097. Amalia’s Bon’a Parte – 1c

Groep 2

102. Castenrayseweg’s Maserati Wne – 1a, kampioenskeuring

105. Maybach Wne – nakeuring

112. Wünderbar Fn – 1e

4 jarige stamboekhengsten

131. Amalia’s Pixie – 1b, kampioenskeuring

132. Passoa-W – 1d

133. Hania’s Virgil – 1a, kampioenskeuring

134. Top Gun – 1c

7 t/m 9 jarige stamboekhengsten

135. Number One – 1a, kampioenskeuring

10 jaar en oudere stamboekhengsten

136. Hendi’s Arrow – 1a, kampioenskeuring

Kampioen WPBR: 136 Hendi’s Arrow

Reserve Kampioen: 102 Castenrayseweg’s Maserati WNE

Bron: NWPCS