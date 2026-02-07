HK NWPCS: Vechtzicht Cariddi gekroond tot algemeen dagkampioen

De jaarlijkse Welsh-hengstenkeuring, dit jaar georganiseerd in Ijsselmuiden, is succesvol afgesloten. Vechtzicht Cariddi, sectie A-kampioen, werd uitgeroepen tot algemeen dagkampioen. De NWR-hengst Lincoln van den Hout behaalde de titel van algemeen reservekampioen. Onderstaand vindt u een overzicht van de uitslagen van vandaag.

Door Petra Trommelen

Sectie A

Groep 1 
001. Bluedyfas Nigel – 1d

Groep 2 
014. Altigshof Levi Logan – 1b, kampioenskeuring
015. Shamrock Jello Huskey – 1a, kampioenskeuring
016. Brynseion Seren Ioan – 1c

4 jaar en oudere hengsten 
020. Ysselvliets Heyburn-Lake – 1e
021. Springbourne Chorister – 1d
023. Friars Pavarotti – 1g
024. Penboeth Toff – 1c
025. Vechtzicht Cariddi – 1a, kampioenskeuring
026. Ysselvliets Salvatore – 1b, kampioenskeuring
027. Singelwoud’s Revelation – 1f

4 jarige stamboekhengsten 
137. Pengraig Niclas – 1b, kampioenskeuring
138. Labri’s King – 1a, kampioenskeuring
139. Meedenbliks Playboy – 1c

5 en 6 jarige stamboekhengsten 
140. Knolton Tropicana – 1a, kampioenskeuring
141. Shamrocklake Royal Cornetto – 1c
142. Greenhills (Dk) Goliath – 1b, kampioenskeuring

Kampioen sectie A: 025 Vechtzicht Cariddi
Reserve Kampioen: 140 Knolton Tropicana

Sectie B-hengsten

Groep 1 
060. Rondo’s Calypso – 1b, kampioenskeuring
064. Margriet Hoeve’s Nalwin – 1c
072. Parallels Allegro – 1a, kampioenskeuring

Groep 2 
079. Tijd Vlijts Ginseng – 1f
081. Hoekhorst Jordan – 1d
082. Oldenzijlster Nelson – 1e

4 jaar en oudere hengsten 
087. Bloemendaal Surprise – 1a, kampioenskeuring

5 en 6 jarige stamboekhengsten 
126. Rondo’s Grandeur – 1a, kampioenskeuring
127. Karadoc De L’Aurore – 1b, kampioenskeuring

10 jaar en oudere stamboekhengsten 
128. Wheemhoeve’s Marko – 1a, kampioenskeuring

Kampioen sectie B: 126 Rondo’s Grandeur
Reserve Kampioen: 072 Parallels Allegro

Sectie C- hengsten

3 jarige
028. Rhydeilian Dundee – 1a, kampioenskeuring

4 jaar en ouder
029. Synod Recall Again – 1a, kampioenskeuring

5 en 6 jarige stamboekhengsten 
129. Rivervalley Euro Star -1a, kampioenskeuring

Kampioen sectie C: 129 Rivervalley Euro Star
Reserve Kampioen: 028 Rhydeilian Dundee

Sectie D-hengsten

031. Taraco Firecracker – 1c
032. Danaway Cream Boy 1a – kampioenskeuring
033. Sweetrivers Picasso 1b – kampioenskeuring

10 jaar en oudere stamboekhengsten 
130. Ruska Ambrose – Afgemeld

Kampioen sectie D: 032 Danaway Cream Boy
Reserve Kampioen: 033 Sweetrivers Picasso

Gebruiksrubrieken

​​NWR- hengsten onder het zadel welke het verrichtingsonderzoek 2025 met succes hebben afgelegd en in het hoofdstamboek zijn ingeschreven in 2 groepen.  (worden niet geplaatst) 
143. Pierrot Van Den Hout
144. Spoorzicht’s Jersey
145. Meedenblik’s George – Afgemeld
147. Spoorzicht’s Manhattan
148. Kolstein’s Zhivago
149. Turfhorst Land Rover
150. Botic Van Den Hout

Dekhengsten onder het zadel kleine maat 
151. Rondo’s Grandeur

​​Aangespannen dekhengsten welke in het hoofdstamboek zijn ingeschreven dubbelspan 
152. Vosco’s Amir
153. Maarlen’s Romeo

Dekhengsten onder het zadel grote maat 
154. Bijsterhof’s Coer Noble – 1a
155. Orchard Bellingcat – 1b
156. Passoa-W – Afgemeld
157. Hania’s Virgil -1c

Senior Handlers

159. Labri’s King met Henk Prins – 1e
160. Job met Rudi Elders – 2e

NWR- hengsten

Groep 1 
037. Spoorzicht’s Mistral – Aangewezen
039. Westerhuis Yellow King – Aangewezen
043. Veenstra’s Tiktok – Aangewezen
047. Kolstein’s Nero – Aangewezen

Groep 2 
048. Bekelaar’s Vodka Lime – Aangewezen
050. Sloot’s Sir Caesar – Aangewezen
055. Amalia’s Siem – Aangewezen
059. Yadew Ygrek – Aangewezen

4 jarige stamboekhengsten
113. Meedenblik’s George – Afgemeld
114. Pierrot Van Den Hout – 1f
115. Spoorzicht’s Jersey – 1a, kampioenskeuring
116. Kolstein’s Zhivago – 1c
118. Spoorzicht’s Manhattan – 1e
120. Turfhorst Land Rover – 1d
121. Botic Van Den Hout – 1b

5 en 6 jarige stamboekhengsten
122. Lincoln Van Den Hout – 1a, kampioenskeuring
123. Job – 1b, kampioenskeuring

7 t/m 9 jarige stamboekhengsten
125. Nieuwmoed’s Milord – Afgemeld

Hengst met de beste draf: 059
Kampioen NWR: 122 Lincoln van den Hout
Reserve Kampioen: 115 Spoorzicht’s Jersey

WPBR- hengsten  

Groep 1
058. Arkelshof Black Edition – 1d
089. Hania’s Denzel – 1b, kampioenskeuring
097. Amalia’s Bon’a Parte – 1c

Groep 2  
102. Castenrayseweg’s Maserati Wne – 1a, kampioenskeuring
105. Maybach Wne – nakeuring
112. Wünderbar Fn – 1e

4 jarige stamboekhengsten 
131. Amalia’s Pixie – 1b, kampioenskeuring
132. Passoa-W – 1d
133. Hania’s Virgil – 1a, kampioenskeuring
134. Top Gun – 1c

7 t/m 9 jarige stamboekhengsten 
135. Number One – 1a, kampioenskeuring

10 jaar en oudere stamboekhengsten 
136. Hendi’s Arrow – 1a, kampioenskeuring

Kampioen WPBR: 136 Hendi’s Arrow
Reserve Kampioen: 102 Castenrayseweg’s Maserati WNE

Bron: NWPCS

