HK NWPCS: Vechtzicht Cariddi gekroond tot algemeen dagkampioen

De jaarlijkse Welsh-hengstenkeuring, dit jaar georganiseerd in Ijsselmuiden, is succesvol afgesloten. Vechtzicht Cariddi, sectie A-kampioen, werd uitgeroepen tot algemeen dagkampioen. De NWR-hengst Lincoln van den Hout behaalde de titel van algemeen reservekampioen. Onderstaand vindt u een overzicht van de uitslagen van vandaag.
Sectie A
Groep 1
001. Bluedyfas Nigel – 1d
Groep 2
014. Altigshof Levi Logan – 1b, kampioenskeuring
015. Shamrock Jello Huskey – 1a, kampioenskeuring
016. Brynseion Seren Ioan – 1c
4 jaar en oudere hengsten
020. Ysselvliets Heyburn-Lake – 1e
021. Springbourne Chorister – 1d
023. Friars Pavarotti – 1g
024. Penboeth Toff – 1c
025. Vechtzicht Cariddi – 1a, kampioenskeuring
026. Ysselvliets Salvatore – 1b, kampioenskeuring
027. Singelwoud’s Revelation – 1f
4 jarige stamboekhengsten
137. Pengraig Niclas – 1b, kampioenskeuring
138. Labri’s King – 1a, kampioenskeuring
139. Meedenbliks Playboy – 1c
5 en 6 jarige stamboekhengsten
140. Knolton Tropicana – 1a, kampioenskeuring
141. Shamrocklake Royal Cornetto – 1c
142. Greenhills (Dk) Goliath – 1b, kampioenskeuring
Kampioen sectie A: 025 Vechtzicht Cariddi
Reserve Kampioen: 140 Knolton Tropicana
Sectie B-hengsten
Groep 1
060. Rondo’s Calypso – 1b, kampioenskeuring
064. Margriet Hoeve’s Nalwin – 1c
072. Parallels Allegro – 1a, kampioenskeuring
Groep 2
079. Tijd Vlijts Ginseng – 1f
081. Hoekhorst Jordan – 1d
082. Oldenzijlster Nelson – 1e
4 jaar en oudere hengsten
087. Bloemendaal Surprise – 1a, kampioenskeuring
5 en 6 jarige stamboekhengsten
126. Rondo’s Grandeur – 1a, kampioenskeuring
127. Karadoc De L’Aurore – 1b, kampioenskeuring
10 jaar en oudere stamboekhengsten
128. Wheemhoeve’s Marko – 1a, kampioenskeuring
Kampioen sectie B: 126 Rondo’s Grandeur
Reserve Kampioen: 072 Parallels Allegro
Sectie C- hengsten
3 jarige
028. Rhydeilian Dundee – 1a, kampioenskeuring
4 jaar en ouder
029. Synod Recall Again – 1a, kampioenskeuring
5 en 6 jarige stamboekhengsten
129. Rivervalley Euro Star -1a, kampioenskeuring
Kampioen sectie C: 129 Rivervalley Euro Star
Reserve Kampioen: 028 Rhydeilian Dundee
Sectie D-hengsten
031. Taraco Firecracker – 1c
032. Danaway Cream Boy 1a – kampioenskeuring
033. Sweetrivers Picasso 1b – kampioenskeuring
10 jaar en oudere stamboekhengsten
130. Ruska Ambrose – Afgemeld
Kampioen sectie D: 032 Danaway Cream Boy
Reserve Kampioen: 033 Sweetrivers Picasso
Gebruiksrubrieken
NWR- hengsten onder het zadel welke het verrichtingsonderzoek 2025 met succes hebben afgelegd en in het hoofdstamboek zijn ingeschreven in 2 groepen. (worden niet geplaatst)
143. Pierrot Van Den Hout
144. Spoorzicht’s Jersey
145. Meedenblik’s George – Afgemeld
147. Spoorzicht’s Manhattan
148. Kolstein’s Zhivago
149. Turfhorst Land Rover
150. Botic Van Den Hout
Dekhengsten onder het zadel kleine maat
151. Rondo’s Grandeur
Aangespannen dekhengsten welke in het hoofdstamboek zijn ingeschreven dubbelspan
152. Vosco’s Amir
153. Maarlen’s Romeo
Dekhengsten onder het zadel grote maat
154. Bijsterhof’s Coer Noble – 1a
155. Orchard Bellingcat – 1b
156. Passoa-W – Afgemeld
157. Hania’s Virgil -1c
Senior Handlers
159. Labri’s King met Henk Prins – 1e
160. Job met Rudi Elders – 2e
NWR- hengsten
Groep 1
037. Spoorzicht’s Mistral – Aangewezen
039. Westerhuis Yellow King – Aangewezen
043. Veenstra’s Tiktok – Aangewezen
047. Kolstein’s Nero – Aangewezen
Groep 2
048. Bekelaar’s Vodka Lime – Aangewezen
050. Sloot’s Sir Caesar – Aangewezen
055. Amalia’s Siem – Aangewezen
059. Yadew Ygrek – Aangewezen
4 jarige stamboekhengsten
113. Meedenblik’s George – Afgemeld
114. Pierrot Van Den Hout – 1f
115. Spoorzicht’s Jersey – 1a, kampioenskeuring
116. Kolstein’s Zhivago – 1c
118. Spoorzicht’s Manhattan – 1e
120. Turfhorst Land Rover – 1d
121. Botic Van Den Hout – 1b
5 en 6 jarige stamboekhengsten
122. Lincoln Van Den Hout – 1a, kampioenskeuring
123. Job – 1b, kampioenskeuring
7 t/m 9 jarige stamboekhengsten
125. Nieuwmoed’s Milord – Afgemeld
Hengst met de beste draf: 059
Kampioen NWR: 122 Lincoln van den Hout
Reserve Kampioen: 115 Spoorzicht’s Jersey
WPBR- hengsten
Groep 1
058. Arkelshof Black Edition – 1d
089. Hania’s Denzel – 1b, kampioenskeuring
097. Amalia’s Bon’a Parte – 1c
Groep 2
102. Castenrayseweg’s Maserati Wne – 1a, kampioenskeuring
105. Maybach Wne – nakeuring
112. Wünderbar Fn – 1e
4 jarige stamboekhengsten
131. Amalia’s Pixie – 1b, kampioenskeuring
132. Passoa-W – 1d
133. Hania’s Virgil – 1a, kampioenskeuring
134. Top Gun – 1c
7 t/m 9 jarige stamboekhengsten
135. Number One – 1a, kampioenskeuring
10 jaar en oudere stamboekhengsten
136. Hendi’s Arrow – 1a, kampioenskeuring
Kampioen WPBR: 136 Hendi’s Arrow
Reserve Kampioen: 102 Castenrayseweg’s Maserati WNE
Bron: NWPCS