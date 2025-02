NWPCS: Nieuwe opzet verrichtingsonderzoek goedgekeurd

De ledenraad van het Nederlands Welsh Pony & Cob Stamboek (NWPCS) heeft besloten het nieuw opgestelde verrichtingsonderzoek goed te keuren. Dit vernieuwde traject, dat per direct ingaat, biedt hengsten meer tijd voor ontwikkeling en een verbeterde beoordelingsopzet. Door de start van het onderzoek te verschuiven en het proces te stroomlijnen, wordt beter rekening gehouden met dierwelzijn en objectieve evaluatiecriteria.

Met deze nieuwe aanpak wordt het onderzoek uitgebreid met een vrijwillig traject voor tweede bezichtigingshengsten. De beoordeling zal plaatsvinden in drie fasen: een eerste selectie dag in november, een tweede beoordeling dag in januari en een afsluitend examen eind januari. Tijdens het examen worden hengsten beoordeeld op hun prestaties onder het zadel, hun stalgedrag en karakter.

Met deze goedkeuring zet de ledenraad een belangrijke stap in de doorontwikkeling van het verrichtingsonderzoek, met oog voor zowel de sportieve als welzijn technische aspecten van de hengstenkeuring.

Bekijk hier het nieuwe verrichtingsonderzoek

Bron: NWPCS