NWPCS komt met update over ontwikkelingen

Nadat het hoofdbestuur van het Nederlandse Welsh Pony&Cob Stamboek (NWPCS) vorige week per direct aftrad in de Ledenraadsvergadering, bleef het lang stil. Eén ding liet Ledenraadsvoorzitter Bastiaan Meerburg dinsdag wel weten aan de redactie van Horses.nl: “Nadat het hoofdbestuur op vrijdag opgestapt was, zijn de zondag erop de nieuwe statuten en reglementen unaniem door de Ledenraad goedgekeurd.” Nu is het stamboek zelf met een update gekomen.