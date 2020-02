Orchard Red Prince gehuldigd als elite hengst

Op de Welsh hengstenkeuring is vandaag Orchard Red Prince (v. Aester El Nino) gehuldigd als Elite hengst. Afgelopen weekend werd de hengst met Esmee Boers in het zadel al Regiokampioen in de provincie Noord-Holland in de klasse Z2.

Begin vorig jaar nam Esmee Boers de teugels over van Orchard Red Prince. Het duo beleefde afgelopen jaar mooie successen en kwamen internationaal aan de start. Voor de provincie Noord-Holland is de combinatie afgevaardigd voor het Nederlands kampioenschap in de klasse Z2.

NWR

Bij de vierjarige NWR werd eveneens een Orchard-pony op kop geplaatst. Deze klassering was voor Orchard Copyright (v. King William). Bij de vijf- en zesjarige hengsten was de koppositie voor de Orchard Boginov-zoon Beauty W. Heitrak’s Marvin (v. De Goede Ree Now or Never) werd als hoogst geplaatst bij de tien jaar en oudere hengsten.

Bron: Horses.nl