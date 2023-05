Piet Peters stopt als voorzitter NWPCS

Piet Peters stopt als voorzitter van het Welsh stamboek NWPCS. Peters, van 2018 tot en met 2022 ook KWPN-directeur, was bijna zeven jaar voorzitter van het hoofdbestuur van het NWPCS. In een brief aan de leden meldt hij dat zijn persoonlijke situatie en de gezondheidsproblemen van zijn vrouw de reden zijn om af te treden.

Op de website van het NWPCS meldt Peters:

“Vorig jaar november heb ik binnen het Hoofdbestuur kenbaar gemaakt, dat ik in 2023 wilde stoppen met het voorzitterschap. De reden hiervoor ligt grotendeels in de persoonlijke situatie en heeft te maken met de gezondheidsproblemen waar mijn vrouw vorig jaar mee is geconfronteerd.“

“Bijna 7 jaar heb ik het genoegen gehad om voorzitter te zijn van onze vereniging. Het voorzitterschap was niet altijd gemakkelijk en zoals het gezegde al aangeeft “hoge bomen vangen veel wind, moet je hier op voorbereid zijn, kunnen incasseren en doorgaan. Als tuinderszoon heb ik van huis uit een goede leerschool gehad en is de liefde voor de pony’s en paarden met de paplepel ingegeven.“

“Het prettig samenwerken met de collega bestuursleden en alle vrijwilligers is belangrijk. Het Ledenbelang moet hoog in het vaandel staan, want daar draait het om binnen een vereniging. Graag spreek ik dan ook mijn waardering en dank uit, voor de tomeloze inzet van alle vrijwilligers, waar ik de afgelopen jaren mee heb mogen samenwerken.“

“Het NWPCS staat wereldwijd goed bekend om de kwaliteit van haar fokproducten en de grote evenementen zoals de Centrale Hengstenkeuring en de Centrale Keuring en daar mogen wij best trots op zijn. Hier is door de vereniging en haar bestuurders en vrijwilligers ruim 63 jaar aan gebouwd en het is de uitdaging voor de toekomst om dit op een nog hoger plan te tillen.“

“De vereniging staat er financieel goed voor, groeit qua ledenaantal en veulenregistraties en er zijn voldoende uitdagingen voor de toekomst om de activiteiten voor onze leden te blijven organiseren.“

“De Welshpony fokkerij is onze grote hobby en daar hoop ik samen met Betty nog lang van te kunnen genieten en u te ontmoeten op de keuringen.

“Zoals u uit deze vacaturetekst kunt lezen is de Ledenraad aan de slag gegaan om de vacature die ontstaat in te vullen. De komende maanden zal ik mij inzetten om samen met mijn collega’s de lopende zaken door te laten lopen en zorgdragen voor een goede overdracht naar de nieuwe voorzitter.“

Bron: Horses.nl/NWPCS