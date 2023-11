Ponyhengst Camsterhoven Mylow goedgekeurd in Hannover: ‘Kers op de taart’

De 2,5 jarige zwarte NWR-hengst Campsterhoven’s Mylow, gefokt door K. Rijskamp, van Louis Roeters is gisteren goedgekeurd bij het Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover te Verden.

Roeders vertelt: “Mylow was als veulen al erg rassig en hij had direct een goed achterbeen gebruik. De moederlijn van Sloot’s Lady Olga (fokker: F. Loverbos, red.) is zeer interessant en in Verden viel alles op zijn plaats. Dat Mylow over veel talent beschikt, had ik thuis al gezien. Dat hij zich op de keuring ook zo presenteerde en de inschrijving als goedgekeurde hengst mee naar Nederland heeft genomen, is de kers op de taart.”

Nieuwmoeds Milord

Mylow is een zoon uit de eerste jaargang van Nieuwmoed’s Milord, die inmiddels naast zijn dekdiensten zelf furore begint te maken in zowel de dressuur- als springsport. Als moeder staat Sloot’s Lady Olga (ster, sport) te boek. Deze dochter van Speyksbosch Dorma (keur, elite) en Nia Domo’s Bolero (preferent, prestatie, sport) wordt in de sport uitgebracht door Tess Cuperus en loopt reeds M2-dressuur en 80 cm springen.

Mylow is als veulen aangekocht door Louis Roeters, die de hengst in oktober heeft voorgesteld op de Vorauswahl van het Verband. Daar werd de zwarte hengst al geroemd om zijn prachtige ponymodel en sterke bewegingen. In Verden werd er ook gesprongen en ook daarin wist de jonge NWR-hengst de jury te overtuigen.

Bron: Welsh