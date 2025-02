Powerhouse Picasso algemeen dagkampioen NWPCS

Een heel sterke kampioenskeuring met goede vertegenwoordigers van alle secties was het resultaat op de tweede dag van de NWPCS Hengstenkeuring afgelopen zaterdag in Ermelo. WPBR-hengst Hendi’s Picasso zette de beste presentatie neer en gaf alle concurrentie het nakijken in de strijd om het dagkampioenschap.

“Hendi’s Picasso is een heel sterke hengst die rijtypisch gebouwd is. De enige bemerking die gegeven kan worden is dat het hoofd iets meer ras zou mogen hebben. Hij is echt een heel goede vertegenwoordiger van de partbreds. Het merendeel van de rasjuryleden zag hem dan ook als winnaar. Hij heeft een goede schoft, een aansprekend front en hij liep alle andere hengsten eruit. Uit de moeder kwamen al meerdere goed pony’s. Hij had dit weekend echt de goede vorm en was in de juiste conditie”, vertelt jurylid Chantal Elzinga over de zevenjarige zoon van Nieuwmoed’s Mister Right.

