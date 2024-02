Een hele rits aan Nederlandse pony's is goedgekeurd op de Rijnlandse voorjaarskeuring in Wickrath. Twee Shetlandpony's (onder andere de reservekampioen Paljas van Stal Ankeveen van familie Kramp), drie Welshpony's van Stal Ysselvliedt, drie New Forest-pony's van Sjenk Verbeek, Erik Braat en Lars Pronk, een NRPS-pony (van Alice Huisman) en twee Duitse rijpony's van Jennifer Slosser en D&R Sportpony's.