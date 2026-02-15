Twee Nederlandse Welsh rijponyhengsten goedgekeurd in Vechta

Van de zeven aangeboden rijpony hengsten werden er zaterdag in het Duitse Vechta slechts drie goedgekeurd. Twee van deze Welsh hengsten zijn in eigendom van Rudi Elders en Jose Visser.

De bruine Zelders Zepter ( Majans Milan x Heitraks Marvin) van de combinatie Elders/Visser liet zich in beweging fantastisch zien, ook toonde hij op de sprong veel techniek en afdruk. De hengst wist op te vallen bij Duitse hengstenhouders en werd hij ter plekke verkocht aan hengstenstation Passion pony GMBH.

De andere hengst is alleen van Elders, uit het Groningse Midwolda. Dit is de royaal gelijnde valkhengst Vierwindstreken Wilmer van de NRPS hengst Winton ook uit een merrie van Heitrak Marvin. De valk galoppeerde en draafde met veel oprichting en takt.

Vierwindstreken Wilmer (v. Wilton)

Beide hengsten stammen uit een bijzondere succesvolle moederstammen. De valk hengst Vierwindstreken Wilmer zal het komende seizoen ter dekking staan bij hengstenhoudeeij Rudi Elders in Midwold.

Bron: Persbericht