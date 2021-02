Afgelopen vrijdag en zaterdag was er veel belangstelling voor de hengstenkeuring van de Welsh pony's. Publiek was niet toegestaan bij deze hengstenkeuring, maar liefhebbers konden wel alles meemaken via de livestream.

De livestream werd druk bezocht. 52.000 mensen bekeken de livestream en de gemiddelde tijd was 59 minuten. Er was over de hele wereld interesse voor de hengstenkeuring. Welsh pony-liefhebbers uit 42 landen keken naar de hengstenkeuring.

Bron: Horses.nl