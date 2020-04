Welsh jurylid Marinus van Dam overleden

Op 2 april j.l. is Marinus van Dam overleden, hij werd 76 jaar oud. Tot en met 2019 had Marinus gedurende vele jaren zitting in de Rijtechnische Commissie en was hij actief als jurylid gebruiksrubrieken. Dit maakte het Welsh Pony stamboek bekend op hun website.

Hij jureerde de zadel- en aangespannen rubrieken op de regionale en nationale keuringen en tijdens de IBOP en maakte ook tal van jaren deel uit van de Verrichtingsjury tijdens het NWR verrichtingsonderzoek. Van meet af aan was Marinus eveneens nauw betrokken bij de organisatie van de Sportdagen, die zeker een speciaal plekje in zijn hart hadden.

Uiterst aimabel

Het stamboek omschrijft van Dam als “een uiterst aimabel mens, een waar liefhebber en vakman, wars van allures. Een man van de praktijk ook, die van aanpakken wist en hield, en over een groot netwerk beschikte. Marinus van Dam stond altijd voor een ieder klaar. Een man waarop we konden bouwen, altijd op konden rekenen. Hij heeft veel voor ons stamboek betekend. We zullen hem zeer missen.”

Bron: NWPCS