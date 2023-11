Zuidam en Dijkstra in jurycorps NWPCS, Methorst nieuw lid hoofdbestuur

Het NWPCS twee juryleden toe kunnen voegen aan haar jurykorps. Dat zijn Remco Zuidam en Jouke Dijkstra. Daarnaast heeft het stamboek een nieuw lid in het hoofdbestuur. Dat is Denise Methorst, zij gaat de functie van Rasfokkerij zaken vervullen. Met de benoeming van Methorst is het hoofdbestuur weer op volle kracht.