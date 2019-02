Weltmeyer Prijs naar vijf jonge Hannoveraanse dressuurhengsten

Vijf jonge dressuurhengsten hebben de Weltmeyer Prijs uitgerekend gekregen, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste jonge Hannoveraanse hengsten. Dit jaar viel de Weltmeyer Prijs ten dele aan Despacito (Don Noblesse x Sandro Hit), Destacado (Desperados x Londonderry), Dostojewski (De Niro x Latimer), Finnigan (Floriscount x Don Schufro) en So Unique (Sezuan x Donnerhall).

Don Noblesse-zoon Despacito was vorig jaar Hannoveraans kampioen van de driejarige hengsten en eindigde als reservekampioen op de Bundeschampionate. De één jaar oudere Dostojewski liep in de 50-daagse test in Schlieckau gemiddeld naar een 8,55.

Zesjarige hengsten

De inmiddels zesjarige Destacado werd als premiehengst goedgekeurd in 2015, werd een jaar later Bundeskampioen en mocht afgelopen jaar de reservetitel in ontvangst nemen op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. De even oude Finnigan liep goede sporttetsen in Verden en Munich-Riem.

So Unique

De laatste van het stel is de Rheinlands-gefokte So Unique van Andreas Helgstrand. De hengst komt uit één van de beste Hannoveraanse merrielijnen en eindigde afgelopen jaar als Bundeskampioen, nadat hij de 35-daagse test in Denemarken won.

