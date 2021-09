Wendela Z. (Norbert 444) Kroon en kampioen in Engeland

Op de Friezenfokdag in Bedford, Engeland, promoveerde dagkampioen Wendela Z. Ster AAA (Norbert 444) naar Kroon. Wendela had een merrieveulen van Markus 491 aan de voet, die op de keuring ook een eerste premie kreeg.

Wendela Z. (Norbert 444 x Jasper 366) had in 2020 een IBOP van 85,5 punten afgelegd met achten op stap en draf. ‘Dat hebben we meegenomen op de keuring,’ aldus jury Jolanda Slootjes,’ ze liet zich heel goed zien. Ze stapte met veel veer en ritme met een mooi gebruik van de schouder. Ze draafde heel lichtvoetig met een goed ondertredend achterbeen.’ De zesjarige Wendela, gefokt door familie Zwaving en in eigendom van Ruth Sheikh, werd uitgeroepen tot dagkampioen.

Enter jeugdkampioen

Het reservedagkampioenschap ging naar de jeugdkampioen: Mirjam fan Fraithwen (Tiede 501) van de stoeterij Fraithwen Friesians. Mirjam is een hoogbenig enter met een sprekend hoofdje. Uit dezelfde moeder, Jade fan de Groenesteegh Ster (Stendert 447) komt de vierjarige Annalise fan Fraithwen (Tsjalle 454) die met een tweede premie Ster werd verklaard. De jeugdige Annalise draafde met veel buiging en afdruk.

Nieuwe sterren

Stamboekmerrie Bernadette (Maurits 437 x Sape 381) gaat mede door haar prachtige rasuitstraling, fijne beenwerk en gedragen draf nu als tweede premie stermerrie door het leven. Twee ruinen kregen een rood lint: de achtjarige Sieger B. (Thorben 466) die veel front toonde en Minno ‘fan Panhuys’ (Andries 415 x Dries 421). Minno is gezegd met veel behang en dankt zijn sterstatus vooral aan zijn uitstekende stap. Minno is de vierde sternakomeling van Roaske ‘fan Panhuys’(Olof 315) die hiermee naast ster nu ook Preferent is.

IBOP

Kimberley Sykes reed Mirabéll v.d. All Blacks Ster AA (Maeije 440) naar 80 punten in de IBOP. Mirabéll viel in haar presentatie vooral op door haar souplesse in beweging. Reier van Marije Ster AA (Reinder 452) scoorde met ruiter Christine Grey 78,5 punten. Reier liet een mooie zelfhouding in draf zien.

Bron: Phryso.com