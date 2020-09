Wereldbekerwinnaar Utamaro d’Ecaussines uit sport en in dekdienst

Wereldbekerwinnaar Utamaro d’Ecaussines (v.Diamant de Semilly) gaat met sportief pensioen en start zijn fokkerij-carrière in Lanaken op Stoeterij Zangersheide.

Utamaro d’Ecaussines presteerde zeer goed onder op een volgend Joe Clee, William Whitaker en Niels Bruynseels. Al jaren wachten talrijke fokkers om de atleet in te kunnen zetten, maar de sport kreeg steeds de prioriteit. Dat resulteerde in talrijke overwinningen op het allerhoogste niveau.

Clee, Whitaker en Bruynseels

Onder Joe Clee nam Utamaro deel aan de Wereldruiterspelen in Normandië en de Europese kampioenschappen in Aken. William Whitaker nam de hengst mee naar de Wereldruiterspelen in Tryon, de Europese kampioenschappen in Göteborg en won de Wereldbekerwedstrijd van London Olympia in 2018. Met Bruynseels pakte de hengst voor team België een derde plaats in de landenwedstrijd van La Baule vorig jaar.

Onder Joe Clee, William Whitaker en Niels Bruynseels sprong Utamaro verder ontelbare keren dubbele nulrondes in de verschillende Nations Cup competities.

‘Een perfecte aanvulling’

“Hengsten van het kaliber van Utamaro d’Ecaussines zijn schaars en ik ben bijzonder dankbaar dat Ludwig en Yasmine Criel hun oogappel aan ons toevertrouwen,” aldus Judy Ann Melchior. “Hij is een perfecte aanvulling voor onze collectie. Utamaro was jaren één van de beste hengsten van het circuit. Utamaro staat sinds enkele weken bij ons op stal en we konden zijn sperma al testen en invriezen. Zoals het een echte zoon van Diamant de Semilly betaamt heeft hij sperma van zeer goede kwaliteit.”

Bron: Persbericht Zangersheide