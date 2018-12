Westfaalse stamboek: Carsten Rotermund opvolger Bernd Richter

Carsten Rotermund was eerder hoofd van de service- en eventmanagementafdelingen van de Duitse Hippische Federatie (FN). Nu verandert Rotermund medio 2019 naar het Westfaalse stamboek om daar Bernd Richter op te volgen. Richter, naast veilingmeester ook fokker van onder andere Clooney (v.Cornet Obolensky) van Martin Fuchs, gaat met pensioen.

Aan het einde van het jaar 2019/2020 neemt Carsten Rotermund het beheer van veilingen en marketing over op het Westfälische Pferdestammbuch. Door Carsten Rotermund aan te nemen wordt het pensioen van Bernd Richter voorbereid, die al sinds 1996 veilingmeester is van het stamboek. Ook kan zo tegelijkertijd de inwerking van Rotermund door Richter mogelijk gemaakt worden.

Manusje van alles

Carsten Rotermund (43) is getrouwd, heeft twee kinderen, en was succesvol in het springzadel tot de klasse M** (1,30-1,40m). Na het voltooien van een bedrijfsopleiding, behaalde Carsten een diploma in bedrijfskunde. Rotermund had twee Senior-functies bij de Duitse bond: Service en Event Management. Hij organiseerde onder andere de Nationale Kampioenschappen en diende als toernooidirecteur, jurylid en chief steward bij internationale wedstrijden zoals de Stuttgart German Masters, de Mannheim Maimarkt wedstrijd, de Duitse kampioenschappen in Balve, en Verden International.

Vertrouwen

Het hoofd van de fokkerij, Wilken, vertrouwt op zijn nieuwe medewerker: “Het netwerk in de hippische sport, zijn algemene bekwaamheid en het gestructureerde werk van de heer Rotermund zorgde ervoor dat het management enige tijd geleden contact op nam, en we zijn blij met de positieve beslissing.” Rotermund reageert: “Ik ben enthousiast over de nieuwe uitdaging en hoop, samen met de Westfaalse fokkers en het team van Handorf verder te bouwen naar een succesvolle toekomst.”

