Westfaalse stamboek moet kampioensmerrie van een ton terugnemen

Als nummer 10 kwam Vienna, eerder als kampioene op de elitekeuring gehuldigd, op de Westfaalse veiling op 4 oktober 2015 binnen. Daar bracht een Duitser in opdracht van de Britse koper het winnende bod van een ton uit op de toen driejarige merrie. Daar kwam de btw (19% en dus 19.000 euro) en nog 8.520,40 aan veilingkosten bij (commissie, verzekering, extra bedrag voor verkoop naar buitenland). Een totaal van 127.520,40 euro.

Kreupel

Eenmaal in Engeland (op 9 oktober) aangekomen bleek de merrie kreupel. De koper liet het paard op 13 oktober door een dierenarts bekijken en die constateerde dat het paard aan beide voorbenen kreupel was. Daar werd het Westfaalse stamboek van op de hoogte gesteld en zij stuurden hun eigen dierenarts. In november 2015 zag dr. Victor Baltus aan de longe ook kreupelheid aan één voorbeen, maar hij schatte dat het paard nog prima bruikbaar was als rijpaard. De Engelse koper liet het paard nog een keer onderzoeken in een Britse kliniek en na een MRI-scan waren er bemerkingen op het hoefbeen en het straalbeen. In maart 2016 liet de koper weten dat ze de koop terug wilde draaien.

Al kreupel in de veiling?

Het Westfaalse stamboek ging daar niet zomaar mee akkoord en zo kwamen twee partijen in de rechtbank. De koper meende dat het paard al ten tijde van de veiling (latente) gebreken had en voerde daarbij aan dat consumentenrecht van toepassing was omdat ze het paard privé had gekocht.

Het Westfaalse stamboek bracht daar tegenin dat het paard klinisch in orde was voorafgaand en tijdens de veiling en dat het paard tijdens het transport kreupel was geworden en het door mismanagement na de verkoop definitief was gebleven. Bovendien zou de koper een professionele stal runnen en dus zou consumentenrecht haar niet beschermen.

Geen volledige aankoopkeuring

De rechtbank in Münster achtte het niet bewezen dat de merrie rad was tijdens de veiling. Hoewel op dierenarts dr. Baltus op de dag van de veiling een vet check had gedaan, was er geen volledige aankoopkeuring gedaan en daarmee stond niet onomstotelijk vast dat de merrie niet kreupel was.

Vienna was alleen op het harde heen en weer gedraafd en gestapt, maar er waren geen buigproeven gedaan en ook was het paard niet op harde en zachte bodem gelongeerd.

Consumentenrecht

De rechtbank acht bovendien bewezen dat Vienna door de Engelse koper privé werd aangeschaft. Binnen zes maanden na de verkoop vertoonde het paard gebreken en dat werd op tijd gemeld door de koopster. Het Westfaalse stamboek kan nog in beroep gaan.

Over het kunnen

In het getuigenverhoor doet dierenarts dr. Baltus overigens nog wel een opvallende uitspraak. Hij zegt dat de driejarige merrie op een manier wordt voorgesteld die niet per sé strookt met de leeftijd. Bernd Richter, verkoopchef in Westfalen, wil daar niets van weten, hij verklaart de manier van bewegen door het extreme talent van de merrie en dat er niet met kracht, maar met verstand wordt gereden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl