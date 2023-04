Westfaalse voorjaarsveiling: Super prijs voor Supergirl

De vierjarige Sir Heinrich-dochter Supergirl was de absolute prijstopper van de gisteravond gesloten Westfaalse voorjaarsveiling. De vosmerrie bracht 266.000 euro op en vertrekt naar een nieuwe stal in Oostenrijk. Met een hamerprijs van 25.000 euro was vooral het ponyveulen Chica Bonita B van drievoudig Bundeschampion DSP Cosmo Royal populair.

De Westfaalse voorjaarsveiling werd voor het eerst gehouden in de vorm van een OnLive-veiling. 58 rijpaarden en vijf veulens waren gisteravond te koop in Münster-Handorf. Supergirl was met lotnummer 1 direct de klapper van de veiling. Online en vanuit de zaal werd volop geboden op de Staatspremie-merrie die vorig jaar reservekampioen was van de Westfaalse Elite keuring. Klanten uit Oostenrijk hadden de langste adem en kochten de merrie voor 266.000 euro.

Zoon van Tornesch

Bij de springpaarden waren de klanten vooral gecharmeerd van lotnummer 12 Titan SR (Tornesch x Cornet Obolensky). De zoon van Tornesh is zes jaar en werd voor 48.000 euro afgeslagen. De ruin die op 1,30m-niveau uitkomt, blijft in Duitsland.

25.000 euro voor ponyveulen

De veiling werd geopend met de verkoop van vijf veulens. Het palomino merrieveulentje van drievoudig Bundeschampion DSP Cosmo Royal uit de St.Pr.St. Golden Sunlight B van FS Golden Moonlight verwisselde voor 25.000 euro van eigenaar. Vier van de vijf aangeboden veulens kregen een nieuwe baas voor de gemiddelde prijs van 17.125 euro. In de veiling was één oudere pony te koop. De vierjarige, goedgekeurde Designed to Dance (Dating AT NRW x Vincent) van de Britse stal Designed 4 Dressage ging voor 21.000 euro van de hand.

Van de 58 rijpaarden die op de veiling werden aangeboden, veranderde ongeveer driekwart van eigenaar. De internationale klanten investeerden gemiddeld 31.583 euro. In totaal werd er voor 1.326.500 euro verkocht.

Bron Spring-reiter.de