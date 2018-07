Westfalen veilt veulens met WFFS-certificaat

In bepaalde opzichten is het Westfaalse stamboek een wat traditioneel en misschien zelfs oubollig stamboek. Zo deed specialisatie pas zeer laat intrede in de grensregio. In andere opzichten is het stamboek ontzettend innovatief. Zo werd er op de deze week gehouden veulenveilingen (voor het eerst aparte voor spring- en dressuurveulens) direct ingespeeld op het WFFS-vraagstuk. Bij op WFFS geteste veulens werd de testuitslag bij de verkoop gemeld.