Just Dance (Jovian x Don Crusador) is op de Second Chance-veiling van het Westfälisches Pferdestammbuch met 30.500 euro de topper van de veiling geworden. De Don Martillo-zoon Dark Surprise bracht met 25.500 euro het tweede geld op.

Nog twee paarden gingen voor 15.000 euro of meer van de hand. Zeus (Zoom x Floresco NRW) wisselde voor 19.000 euro van eigenaar, Feel The Rhythm (Fashion in Black NRW x Flatley) werd voor 18.000 euro afgeslagen.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl