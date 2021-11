350.000 euro voor Classico TN-kampioen

De kampioen van de Westfaalse hengstenkeuring 2021 cat.nr 71 (Classico TN x Diamant de Semilly x Cumano x Cor de la Bryere) is in de aansluitende veiling voor 350.000 euro geveild. Een bieder uit Oostenrijk had het hoogste bod. Nog drie hengsten gingen voor meer dan een ton, daaronder twee zonen van de KWPN-henngst Untouchable (v. Hors la Loi II).