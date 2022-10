590.000 euro voor ruin van Escamillo op Westfaalse veiling

Het Westfaalse stamboek hield op zondag haar herfstveiling van dressuur- en springpaarden. Absolute topper was de driejarige Embolo (Escamillo x Detroit), een halfbroer van de Westfaalse kampioensmerrie For Joy. De driejarige ruin, die volgens de veilingtekst 'oneindige schoudervrijheid' bezit, bracht maar liefst € 590.000 euro op. Voor dat geld blijft hij in Duitsland. Het laatste bod - waarin in één klap 35.000 euro extra geboden werd - was duidelijk bedoeld om de concurrentie voor eens en altijd uit te schakelen.