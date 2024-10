66.000 euro voor duurste paard op ‘Cornet Obolensky-veiling’

In samenwerking met Gestüt Zhashkiv in Oekraïne organiseerde het Westfälische Pferdestammbuch voor de zesde keer een online veiling waar alleen jonge Cornet Obolensky-nazaten onder de spreekwoordelijke hamer kwamen. De hoogste prijs van 66.000 euro werd betaald voor de tweejarige Come on Greta (Comme il faut x Godolphin).

Alle veertig Cornet Obolensky-nazaten, die ook allemaal zijn gefokt door Zhashkiv Equestrian Sports School, vonden een nieuwe eigenaar. Come on Greta leverde met 66.000 euro het hoogste bedrag op. De merrie uit de moederlijn van Clinton is een halfzus van het internationale 1,40m-paard Cornet’s Celine (v. Cornet Obolensky). Come on Greta blijft in Oekraïne.

Duurste hengst

Caillou (Cornet Obolensky x World Way) werd met een opbrengst van 39.500 euro de best verkochte hengst. Hij is een volle broer van de op vijfsterren-niveau acterende Corvet. Caillou komt, net zoals Come on Greta, uit de moederlijn van Clinton. De twee paarden hebben dezelfde overgrootmoeder.

Net geen 20.000 euro

Cascada (Cornet Obolensky x Lancer III), die is gefokt uit de bekende Lady Reveil-stam, bracht met 19.000 euro het derde geld op. Zij vertrekt naar het buitenland. Check it (Cornet Obolensky x Canto) en Cantus (Cornet Obolensky x Arpeggio) brachten beide 18.000 euro op.

Bron: Horses.nl/Westfalen