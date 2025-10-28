68 dressuur- en 34 springhengsten geselecteerd voor HK Westfalen

In totaal 102 hengsten hebben zijn toegelaten tot de Westfaler Hengstenkeuring, die van 21 tot en met 25 oktober plaatsvindt: 68 dressuurhengsten en 34 springhengsten. Vitalis, die vorig jaar met Vuelta (mv. Fürst Jazz) de kampioen leverde, is dit jaar de hoofdleverancier bij de dressuurhengsten. De populaire Vivaldi-zoon kreeg vijf zonen geselecteerd. In de springrichting kregen vijf hengsten twee zonen door: Airplane, Chacco Blue, Emerald van 't Ruytershof, Conthargos en Diablue PS.

Savannah Pieters Door

Het Vivaldi-bloed is sowieso goed vertegenwoordigd in Westfalen. Meerdere (klein)zonen van de recent overleden topvererver Vivaldi en zijn zoon Vitalis hebben één of twee zonen door.

Van Dynamic Dream (v. Dream Boy) en Fanegro (v. Blue Hors Farrell) kregen vier zonen groen licht, Bonds (v. Benicio) en Secret (v. Sezuan) kregen er drie door.

Omdat het Westfälisches Pferdestammbuch tot dusver nog geen catalogus online heeft gepubliceerd, is (nog) niet duidelijk hoeveel Nederlandse inzendingen er zijn.

Alle geselecteerde dressuurhengsten.

Alle geselecteerde springhengsten.

Bron: Horses.nl