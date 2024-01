75.000 euro voor vierjarige Danciero-dochter in Westfalen Online-Auktion

In Westfalen is het veilingseizoen afgetrapt met een veiling van jonge spring- en dressuurpaarden. De regerend wereldkampioen van de zevenjarige dressuurpaarden Danciero (Dancier x Floriscount) leverde het duurst verkochte paard van de veiling, de vierjarige Djamila (mv. Cascadello I). Na een lang biedduel trok een Duitse koper aan het langste eind.

Djamila werd door Karl Cramer gefokt uit de springmerrie California (mv. Diarado). Uit dezelfde moederlijn komen de internationale springpaarden Careful (Michael Fries) en Curly Sue (Marie Ligges), die ook beide door Cramer werden gefokt.

Ruim 30.000 euro voor Viva Gold-dochter

Voor de Viva Gold-dochter Viva Rose (mv. Sir Donnerhall I) werd 32.000 euro betaald. De vierjarige Hannoveraans-gefokte merrie blijft in Duitsland. Feodora (Foundation x Bentley) wisselde voor 25.500 euro van eigenaar, Liebelle (Livaldon x Worldly) bracht 23.500 euro op.

71.500 euro voor goedgekeurde Clinton’s Highlight

In het tweede gedeelte van de veiling kwamen de springpaarden onder de spreekwoordelijke hamer. Clinton’s Highlight (Clinton’s Heart x Statisfaction) deed zijn naam eer aan en werd voor 71.500 euro verkocht aan een Duitse koper. De in Westfalen en Hannover goedgekeurde hengst heeft met goed gevolg de verrichtingstest in Adelheidsdorf afgelegd en heeft al een paar overwinningen in jonge paarden-proeven behaald.

Twee voor 40.000 euro of meer

Chloé du Verron (Cornet Obolensly x Kannan) bracht met 43.500 euro het tweede geld op. Voor 40.500 euro werd Conchacco (Conthargos x Chacco Blue) naar de Verenigde Staten verkocht.

38 van de 46 aangeboden paarden vond een nieuwe eigenaar voor een gemiddelde prijs van 19.566 euro.

Alle prijzen.

Bron: Westfalen