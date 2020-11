8 ton voor Westfaalse kampioen, 6 ton voor reservekampioen

De veiling van de Westfaalse dressuurhengsten begon ruim een half uur later vanwege netwerkproblemen van Vodafone, maar het wachten werd beloond. De kampioen van de keuring, cat.nr 18 (Fair Game x Destano), gaat voor 800.000 euro. De reservekampioen doet er niet veel voor onder met een prijs van 600.000 euro. Beide hengsten gaan naar Denemarken en werden aangeschaft door dezelfde bieder. De koper laat zich raden...

Of de tactiek van de Westfaalse hengstenkeuringscommissie – de keuring en vooral ook de primering gebruiken als opmaat naar de veiling – moet nu blijken. Voor de kampioen en de reservekampioen werd in ieder geval diep in de buidel getast.

Helgstrand geeft 1,4 miljoen uit voor twee hengsten

Helgstrand kocht zowel de kampioen als de reservekampioen en gaf voor de twee hengsten dus 1,4 miljoen euro uit. Helgstrand had ook al een premiehengst in bezit met cat.nr 20 (Floriscount x San Amour I), die als veulen voor 80.000 euro werd gekocht.

Hybrideveiling

De veiling wordt doorgevoerd als hybrideveiling. Er kan in de zaal en online op de hengsten geboden worden, maar ook nog via de ouderwetse huistelefoon (voor als Vodafone in Duitsland nog verdere problemen geeft en de site een storing heeft).

Bekijk hier de online veilingsite

Prijzen premiehengsten

Kampioen cat.nr 18 (Fair Game x Destano): 800.000 euro (Helgstrand)

Reservekampioen cat.nr 14 (Diamond de Luxe x Lissaro): 600.000 euro (Helgstrand)

2e reservekampioen cat.nr 1 (Ibiza x Davignon I): 172.000 euro

2e reservekampioen cat.nr 15 (Don Allegro x Belissimo M): 226.000 euro (Zwitserland)

Premiehengst cat.nr 2 (Ibiza x For Romance I): 75.000 euro (bod uit de zaal)

Premiehengst cat.nr 7 (Bernay x Lucky Champ): 90.000 euro (bod uit zaal)

Premiehengst cat.nr 37 (Sir Heinrich x Escolar): 126.000 euro (Landgestüt Warendorf)





