87 hengsten toegelaten tot Westfaalse keuring

De voorselectie voor de Westfaalse hengstenkeuring (23-25 november) zit er op. Rond de 300 hengsten werden voorgesteld en 32 spring- en 55 dressuurhengsten zijn geselecteerd. Daaronder flink wat Nederlandse inzendingen, vooral bij de springhengsten.

Negen van 36 geselecteerde springhengsten werden geboren in Nederland. Cat.nr 7 (Arezzo VDL x Cantos) bij Hans Lufting in Dalen, cat.nr 18 (Cabrio van de Heffinck x For Pleasure) bij Lukas Enting in Zuidveld, cat.nr 36 (Comthago VDL x Vigo d’Arsouilles) bij C.C. Meegdes in Hudbergen, cat.nr 67 (Grand Slam VDL x Sheraton) bij G. Omvlee in Emmer-Compascuum, cat.nr 74 (Irvington VDL x Tolan R) bij J. Bloemert in Staphorst, cat.nr 75 (Johnnie Walker VDL x Don Diablo HX) bij Hans Lufting in Dalen (ook de fokker van cat.nr 7), cat.nr 87 (Stakkato Gold x Balou du Rouet) bij Henk van Wijlick in Velden, cat.nr 91 (Untouchable x Cento) bij W. Vestjens in Baexem en cat.nr 276 (Zirocco Blue VDL x Numero Uno) bij C. de Dreu in Hummelo.

Twee keer VDL

Veel zonen van VDL-hengsten dus en de VDL Stud stelt zelf ook nog twee van deze hengsten voor: cat.nr 36 (v. Comthago VDL) en cat.nr 276 (v. Zirocco Blue VDL).

Verder is fokker Hans Lufting nog eigenaar van zijn cat.nr 75 (v. Johnnie Walker VDL).

Voorstellers krijgen kritiek op vrijspringen

De voorselectie van de keuring werd op woensdag nog korte tijd stilgelegd. In de tweede ring sprongen de hengsten in Westfalen zo onnatuurlijk dat fokkerijleider Thomas Münch de keuring stillegde en de eigenaren en trainers van de hengsten voor een gesprek op zocht. Alle hengsten uit deze ring werden naar huis gestuurd zonder toelating tot de keuring, wel gaf Münch de eigenaren de kans om de hengsten op vrijdag nog een keer te presenteren en dan op een manier waarbij de natuurlijke aanleg wél te beoordelen was.

Twee van Reesink, een van Greve

Bij de dressuurhengsten was er slechts één in Nederland gefokte hengst die een ticket voor de keuring gaat: het gaat om de door S. Wijnveen gefokte cat.nr 125 (Daily Diamond x Scandic) van Jan Greve.

Reesink Horses heeft twee hengsten door: cat.nr 205 (Secret x Biasini) en cat.nr 238 (Vitalis x San Amour I).

8 Zooms, 5 Secret

Net zoals in Hannover is Zoom (v. Blue Hors Zack) met zijn eerste jaargang topleverancier. Van de zestien voorgestelde Zooms werden er acht toegelaten tot de keuring.

Uit de eerste jaargang van Secret werden in Westfalen ook 16 hengsten voorgesteld, daarvan kregen er vijf een ticket voor de keuring eind november.

Opvallende Henkie

Een van de publieksfavorieten van de voorselectie was een zoon van de Gelderse Henkie (v. Alexandro P). Deze cat.nr 183 (mv. Sir Donnerhall) kreeg applaus in Münster-Handorf.

