All at Once levert topper Westfaalse veiling

Met een omzet van 1,1 miljoen euro voor 60 drie tot en met vijfjarige rijpaarden heeft Westfalen op de eerste veiling van het jaar een record te pakken voor de winterveiling. Topper met een prijs van 70.000 euro werd de All At Once-merrie Africa (mv. Quaterback). Zij gaat voor dat bedrag richting Hamburg. Gemiddeld brachten de paarden 18.467 euro op.

Net onder de topprijs van Africa zat de eveneens vijfjarige merrie Soraya (Sunday x Rohdiamant) met 65.000 euro. Dertien paarden brachten 25.000 euro of meer op. Daaronder ook de topper bij de springpaarden, de driejarige Cavendish (Canturano I x Come On) met 30.000 euro. Deze hengst komt voor dat bedrag naar Nederland. De duurste driejarige was overigens Magic Boy (v. Moses) met 34.000 euro.

Bron: Horses.nl