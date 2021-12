Beerbaum verhuurt Monte Bellini naar Zweden

Monte Bellini (Montender x Ramiro Z) brengt komend dekseizoen door bij Lövsta Stuteri in Zweden. De Westfaler-hengst van Ludger Beerbaum had met Philip Weishaupt in het zadel een uiterst succesvolle carrière, maar moest wegens blessures twee belangrijke, grote kampioenschappen aan zich voorbij laten gaan. In 2016 ging de hengst met sportief pensioen en vertrok toen voor een seizoen naar Frankrijk. Nu heeft Beerbaum de hengst naar Zweden verhuurd.

De bijna twintigjarige Monte Bellini was succesvol in verschillende Grote Prijzen en schopte het tot de longlist voor de Olympische Spelen in Londen, maar een blessure gooide roet in het eten. Door een blessure moest Weishaupt ook het Europees kampioenschap in Herning laten schieten.

In 2015 keerde de oud-Bundeskampioen wel weer terug in de ring, maar na twee internationale starts in Knokke en St. Moritz haalde Beerbaum de hengst uit de sport.

Bron: Horses.nl/FB