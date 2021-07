Benicio en United Touch S leveren kampioenen op Westfaalse keuring

Westfaalse vosmerries met B-bloed. Die kunnen een heel eind komen, tot goud en zilver op de Olympische Spelen bijvoorbeeld (plus WK- en EK-goud). Veertien jaar nadat Bella Rose (v. Belissimo M) als zevende eindigde op de Westfaalse elitekeuring, staat er dit jaar een vosmerrie met B-bloed bovenaan: Baroness Bibi (Benicio x Don Romantic) werd vanavond gehuldigd als kampioene in Westfalen. Bij de springmerries was de sjerp voor Ultimate Touch (United Touch S x Last Man Standing).