Benicio levert twee kampioenen in Westfalen

Op de Westfalen Woche was het twee keer raak voor de hengst Benicio (v. Belissimo M): hij leverde zowel de kampioen bij de driejarige merries en ruinen als bij de vierjarige merries en ruinen. De twee kampioenes, Be My Ballerina en Beliza, werden beide gereden door Annika Korte.

Bij de driejarige merries en ruinen was de winst voor Be My Ballerina (Benicio x Fiderstep) onder Annika Korte. De merrie scoorde een 8,75 gemiddeld en versloeg daarmee Ringo Star Q (v. Rock Forever I) en Freddie Mercury (v. Fürstenball).

Bij de vierjarige merries en ruinen stond Beliza (Benicio x Status Quo) onder Annika Korte bovenaan met een 8,7 gemiddeld. Zij versloeg daarmee Emporio (v. Escolar) en Deflorina S (v. Don Juan de Hus).

Uitslagen

Gekwalificeerd voor Bundeschampionate

Het Westfaalse stamboek heeft direct na de kampioenschappen ook bekend gemaakt welke drie- en vierjarigen Westfalen mogen vertegenwoordigen op de Bundeschampionate in Warendorf.

Bekijk de lijst hier

Bron: Horses.nl