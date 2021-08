Bundeskampioene Feine Bella onder de hamer in online veiling

Kersvers Bundeskampioene Feine Bella (Fürstenball x Bordeaux), één van de opvallendste paarden in Warendorf, komt onder de virtuele hamer in de online veiling van het Westfälisches Pferdestammbuch. De merrie, die uit de stam van Isabell Werths Europees kampioene Bella Rose komt, werd vorig jaar kampioen op de Westfaalse elitekeuring en won dit jaar met een 9,6 (!) op de Bundeschampionate. Er is dan ook al de nodige belangstelling voor de merrie: het bod staat inmiddels op 235.000 euro en de veiling loopt nog tot zondag 29 augustus om 19.30 uur.