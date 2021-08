Classic Man V en Crazy Girl V krijgen achtervoegsel NRW

Op de Westfalen Woche kregen twee Westfaals-gefokte paarden het achtervoegsel NRW: Classic Man V (Cornet Obolensky x Gralshüter) en Crazy Girl V (Clinton x Gralshüter). Opvallend is dat beide paarden uit dezelfde moeder komen. Aan de basis van deze twee paarden staat fokker Hermann Vogt.

Classic Man V was de laatste jaren één van de meest succesvolle Westfalers. De hengst werd in de sport uitgebracht door Reinhard Lütke-Harmann, Anna Vogt en vervolgens door Toni Hassmann. Met Hassman behaalde de hengst zijn eerste grote internationale successen, met onder andere overwinningen in Wiesbaden, Donaueschingen, Neumünster, Münster en Werne-Lenklar. Na Hassmann zaten onder andere Jeroen Dubbeldam, Christopher Kläsener en Anna Vogt enige tijd in het zadel. Op 30 juli ging Classic Man V met officieel met sportief pensioen.

Crazy Girl V

Zijn vijf jaar jongere halfzus werd in de sport uitgebracht door Jana Wargers en Judith Kemper. Met Stefan Engbers en Johannes Ehning behaalde ze haar eerste internationale successen. Sinds 2017 wordt de merrie gereden door André Thieme. De grootste successen zijn een negende plaats op CSI-W Live Oak International, een derde plaats in CSI5* GCT Hamburg en een zesde plaats in de Grote Prijs van Redefin.

Bron: Westfalen Pferde