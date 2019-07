Duits veulenkampioen van United Touch S geveild voor 33.000 euro

Twee weken geleden werd de beeldschone Uncle Sam (United Touch S x Con Air) gehuldigd als Duits veulenkampioen. Gisteren werd het door Dirk Lohmann gefokte hengstveulen verkocht voor 33.000 euro waarmee hij de topper was van de eerste dag van de Westfaalse veulenveiling in Münster-Handorf. Moeder Consillia levert daarmee voor het tweede jaar op rij een veulentopper in Westfalen. Vorig jaar werd Karajanos (v. Karajan) voor 23.000 euro geveild.