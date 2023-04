Ehrenpreis NRW overleden

De Westfaler-hengst Ehrenpreis NRW (Ehrentusch x Rubinstein I) is overleden. De hengst van Landgestüt Warendorf is 22 jaar oud geworden. Ehrenpreis tekende onder andere voor het vaderschap van Isabell Werths internationale Grand Prix-paard Emilio (mv. Cacir x).

Toenmalig eigenaren Heike en Wilhelm Strunk stelden Ehrenpreis in 2001 voor op de hengstenkeuring van Westfalen. Daar werd voor de dekdienst goedgekeurd en kwam in de aansluitende veiling in handen van Landgestüt Warendorf.

Ehrenpreis werd door Martin Stamkötter tot Lichte Tour-niveau uitgebracht. Hoewel hij daarna niet meer op concoursen werd uitgebracht, werd hij jaarlijks wel in de Warendorfer Hengstparade onder het zadel voorgesteld.

Ehrenrpreis bracht één goedgekeurde zoon en tien staatspremiemerries. In de sport is Emilio van Isabell Werth veruit de meest bekende nakomeling.

Bron: FB Landgestüt Warendorf