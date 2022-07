Escolar en zoon Escamillo leveren Westfaalse kampioenen driejarigen

Op de Westfalen Woche tekenden Escolar (v. Estobar NRW) en zijn zoon Escamillo voor het vaderschap van de kampioenen bij de driejarigen. Bij de merries en ruinen ging de titel naar Eivissa (Escamillo x Wolkentanz I), bij de hengsten liep Elastic (Escolar x Dimaggio) naar de zege. Glamdale, een Glamourdale uit de volle zus van Maracaná, moest genoegen nemen met het zilver.

In de kwalificatieproef op woensdag was het Glamdale die onder het zadel van Stefanie Ahlert naar de overwinning liep, maar in de finaleproef waren de rollen omgedraaid en moest de zwarte hengst Maxi Kira von Platen en Helgstrand-hengst Elastic voor laten gaan. Elastic kreeg meerdere negens en 9,5-en en bleef met 17,60 punten een kleine punt voor op Glamdale.

Negens en tienen voor Eivissa

Bij de driejarige ruinen en merries ging de titel naar Eivissa (Escamillo x Wolkentanz I) en Jessica Lynn Thomas. De merrie kreeg onder andere twee tienen voor de galop, een tien en 9,5 voor de stand van opleiding en twee keer een 9,5 voor de draf. Met een totaal van 18,50 punten nam ze een kleine punt voorsprong op Wibke Hartmann-Stommel met Zauberprinz (Zoom x De Niro).

