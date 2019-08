Escolar Q en kampioenshengst Fashion in Black winnen

Op het Turnier der Sieger in Münster kwam in het kader van de Westfalen Wappen en het Optimum, jonge paardenrubrieken voor Westfaalse dressuurpaarden, een groep drie- en een groep vierjarigen aan start. Bij de driejarigen ging de overwinning naar Escolar Q (Escolar x Flanagan), die voor de Westfalen Woche dispensatie had gekregen, omdat zijn amazone Bianca Nowag op het Europees kampioenschap U25 Grand Prix moest rijden.

Bij de drie- en vierjarige rijpaarden, in tegenstelling tot rubrieken voor oudere paarden (waar de kwalificatie aan de hand van punten gaat), beslissen stamboeken zelf welke paarden er worden uitgezonden naar de Bundeschampionate en gaat dat niet aan de hand van plaatsing. In Münster moest een drietal paarden verplicht deelnemen, omdat zij de kwalificatie in de Westfalen Woche gemist hadden of een mindere prestatie lieten zien: Escolar Q, Beliza () en Belvedere (Belissimo M x Danone I).

Belvedere met 8,0 op drie

Bij de driejarigen greep Escolar Q de winst. Bianca Nowag stuurde de ruin naar gemiddeld een 8,5. De tweede plaats werd gedeeld door Andrea Krehenwinkel met Banderas (Buckingham x Laureus) en Johanna Klippert met Franz Joseph Junior (Franziskus x Rock Forever I). Beide paarden kregen een 8,3. Belvedere deed het onder Isabell Nowak met een 8,0 beter dan in de kwalificatieproef op de Westfalen Woche, maar kwam niet verder dan plaats drie.

Vierjarigen

Johanna Klippert had ook een ijzer in het vuur bij de vierjarigen. In het zadel van de kampioenshengst Fashion in Black (For Romance I x Lauries Crusador xx) behaalde de amazone een 8,7 en verzekerde zich daarmee van de winst. Rock Deluxe (Rock For Me x San Amour I) behaalde onder Lena Grützmacher een 8,5 en eindigde op plaats twee. Op drie een ex aequo: Stefanie Ahlert met Eurovision (Equitaris x Real Diamond) en Kira Wegmann met Scarlett O’Hara (Scuderia x Laurentianer xx).

Uitslagen.

Bron: Horses.nl