Escolar-zoon Ellis naar Westfaalse titel bij vierjarige hengsten

Bij de hengstenkampioenschappen van het Westfaals stamboek won Ellis 29 (v. Escolar) de titel bij de vierjarige stamboekhengsten. Ellis kreeg onder Stephanie Wolf een 8,7 gemiddeld van de jurieleden, met een 9,5 voor de stap. Ellis is de volle broer van de WK-merrie Espe. Hij won dit voorjaar ook al de 14-dagentest in Adelheidsdorf.

Wolf was concurrent van zichzelf want ze reed Belvedere DB (v. Belissimo M) naar de tweede plek. Hij kreeg 8,3 gemiddeld, mede dankzij zijn 9,9 voor bouw! De stap was vandaag slechts een 6,5 waard.

Merries en ruinen

Bij de merries en ruinen ging de winst opnieuw naar Annika Korte, dit maal met Beliza 3 (v. Benicio). Zij reed eerder vandaag een andere Benicio-dochter al naar de winst bij de driejarige merries en ruinen. Het paard kreeg 8,6 gemiddeld, met daarbij een 9,5 voor de galop en een 9 voor de draf. De tweede plaats ging naar een ruin van Escolar, Emporio 10, onder Jan-Dirk Giesselmann.

Uitslag hengsten

Uitslag merries en ruinen

Bron: Horses.nl