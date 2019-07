Escolar-zoon Enrico wint Westfaals kampioenschap driejarigen

Vorig jaar en in 2017 was de Westfalen-Woche echt de Escolar-Woche, dit jaar was het niet meer alles Escolar wat de klok sloeg. Vooral de eerste twee jaargangen van de Estobar NRW-zoon maakte veel indruk en de gehele top was gevuld met Escolars. Ondertussen is de Escolar-koorts iets gaan liggen in Westfalen. Een kampioen leverde hij nog wel: bij de driejarige merries en ruinen won Enrico (Escolar x Del Piero) met een 8,6.