Familie Eckermann domineert Westfaalse kampioenschappen jonge springpaarden

Op de Westfalenwoche in Münster-Handorf zijn afgelopen zondag vier nieuwe Westfaalse jonge springkampioenen gehuldigd. Bij de vierjarigen was de winst voor Coletta (Checkter x Lordanos), bij de vijfjarigen deelden Der Arnold (Diamant de Semilly x Nabab de Reve) en Sascinora (Stakkato Gold x Firth of Lorne) de winst, bij de zesjarigen won Cascajall (Casallco x Comme il faut) en bij de zevenjarigen en ouderen won de elfjarige merrie Cyber Zirkeline (Comme il faut x Phantom). Kathrin Eckermann nam drie prijzen mee naar huis: de kampioenstitel bij de vijfjarigen en de 1e en 2e plaats bij de zesjarigen. Haar vader Otmar Eckermann was de succesvolste fokker met twee kampioenen en een reservekampioen uit de eigen fokkerij.

Met een 9 gemiddeld werd Coletta (Checkter x Lordanos) onder Wiebke Sievert de nieuwe Westfaalse kampioen bij de vierjarige springpaarden, voor Checkfire (Checkter x Captain Fire) die eveneens door Sievert werd voorgesteld en een 8,8 scoorde. De derde plaats was voor Casiano (v. Contendrix).

Twee kampioenen voor Eckermann

Bij de vijfjarigen was er een zege voor twee paarden uit dezelfde stal: die van Otmar Eckermann. Der Arnold (v. Diamant de Semilly) scoorde een 8,6 in de eerste omloop en een 9 in de barrage, Sascinora (Stakkato Boy x Firth of Lorne) kreeg twee keer een 8,8 en daarmee kwamen de twee door Eckermann gefokte paarden op 17,6 punten.

Der Arnold werd door dochter Kathrin Eckermann voorgesteld, Sascinora door Stefanie Bolte. Beide paarden lijken kanshebbers voor een medaille op de Bundeschampionate in Warendoirf in september.

Zesjarigen: Kathrin Eckermann op 1 en 2

Bij de zesjarigen, die een proef op tijd en fouten sprongen, stond Kathrin Eckermann op 1 en 2. Met Cascajall was ze de snelste in de negen combinaties tellende barrage. Met de thuisgefokte hengst Forlee (For Pleasure uit Von Eckermanns Bundeskampioene Chao Lee v. Comme il faut) van Ludger Beerbaum zette ze de op één na snelste tijd neer in de barrage.

Cyber Zirkeline

Bij de zeven jaar en oudere springpaarden was de winst voor de merrie Cyber Zirkeline (v. Comme il faut) onder Stephan Naber. De elfjarige merrie die als zesjarige vierde werd op de Bundeschampionate en vorig jaar derde in de Grote Prijs van Warendorf, won nu de 3* S proef in Münster-Handorf.

Bron: Horses.nl