Fashion in Black NRW stelt orde op zaken in Westfaals kampioenschap

Fashion in Black NRW (For Romance I x Lauries Crusador xx) is de kersverse Westfaals kampioen van de vijfjarige dressuurpaarden. De hengst werd op 2,5-jarige leeftijd kampioen van Westfalen, maar greep daarna ook een aantal keer net naast de overwinning. Met gemiddeld een 8,5 was hij nu de beste.

Vorig jaar moest Fashion in Black NRW Eugene Reesinks hengst Fonq (Fürst Fohlenhof x Lissaro) voor laten gaan in de ereronde op de Westfalen Woche en op de Bundeschampionate in Warendorf kwam hij net tekort om de toen niet-goedgekeurde Destello (Dimaggio x Fürst Fugger) te verslaan, maar dit jaar is Fashion in Black NRW de kampioen van Westfalen.

Scarlett O’Hara

Met Johanna Kippert in het zadel kreeg de zwarte hengst een acht voor de stap, 8,5-en voor de draf, Durchlässigkeit en totaal indruk en zelfs een negen voor zijn indrukwekkende galoppade. Met gemiddeld een 8,5 verwees hij Kira Wegmann met Scarlett O’Hara (Scuderia x Laurentianer) naar het reservekampioenschap.

BuCha-kwalificiatie

De vos-merrie stond al eens vaker tegenover Fashion in Black NRW. Vorig jaar werd ze derde op het Turnier der Sieger in Münster en dit jaar won ze de Bundeschampionate-kwalificatie in Rhede. Een ticket voor Warendorf had ze, net als Fashion in Black, al op zak. Het Westfaals kampioenschap voor vijfjarigen was namelijk ook een kwalificatie voor de Bundeschampionate.

